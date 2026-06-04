¿Qué buscan los peruanos en Google a días de definir la segunda vuelta presidencial?

Este domingo 7 de junio, los peruanos regresarán a las urnas para elegir al próximo Presidente de la República en la segunda vuelta de las Elecciones 2026. En la recta final del proceso, las tendencias de búsqueda de Google muestran que los ciudadanos están utilizando internet de manera activa para planificar su participación con anticipación.

En la antesala de esta jornada decisiva, las tendencias de búsqueda de Google se han convertido en un termómetro real de las interrogantes que prevalecen entre la ciudadanía. Al igual que en la primera vuelta realizada en abril, los datos reflejan que los votantes están utilizando el buscador principalmente para resolver aspectos logísticos y normativos del proceso, adaptando sus consultas a la etapa definitiva.

De acuerdo con Google Trends, las tendencias actuales están lideradas por “lugar de votación segunda vuelta” y “encuesta presidencial segunda vuelta”, lo que refleja a un electorado enfocado tanto en asegurar su participación en la jornada electoral como en seguir de cerca las últimas proyecciones y escenarios previos a los comicios.

Adicionalmente, la plataforma también muestra una descentralización importante del interés electoral. Las regiones que registran la mayor intensidad de búsquedas relacionadas con los comicios no se concentran en la capital, sino que están encabezadas por Ucayali, Puno, San Martín, Cajamarca y La Libertad , evidenciando un alto nivel de atención y participación en el interior del país de cara a esta definición electoral.

Temas relacionados en aumento

A continuación, el detalle de los términos y consultas específicas que han registrado el mayor crecimiento en el Perú durante esta semana previa a la votación:

Lugar de votación segunda vuelta

Encuesta presidencial segunda vuelta

Cuánto es la multa por no votar en las elecciones

Resultados de las elecciones

Keiko Fujimori

Onpe

Fecha de elecciones

El flujo de búsquedas durante estos días previos sugiere que el electorado peruano apuesta por la tecnología para resolver dudas logísticas y revisar información útil, buscando que el proceso del domingo se desarrolle con total normalidad y de manera ordenada.

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