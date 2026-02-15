¿Qué son los “therian” y por qué este fenómeno causa debate en redes sociales?

En los últimos días, una serie de videos protagonizados por jóvenes que se identifican como “therian” se han vuelto viral en redes sociales. En las imágenes, se observa a personas usando máscaras, colas u otros accesorios animales, e incluso imitando ciertos comportamientos.

Esta tendencia despertó curiosidad, burlas y preocupación entre los usuarios. En distintas ciudades de Sudamérica comenzaron a registrarse encuentros presenciales en parques y espacios públicos, especialmente en Buenos Aires y Montevideo.

Allí, jóvenes se reúnen para compartir experiencias relacionadas con esta forma de autoidentificación, que algunos consideran una nueva expresión social y otros ven con escepticismo. Sin embargo, ¿realmente qué significa ser “therian”?

¿QUÉ SIGNIFICA SER “THERIAN” Y EN QUÉ SE DIFERENCIA DE OTRAS TENDENCIAS?

Según sus propios testimonios, existe una conexión profunda con una especie específica —como lobos, gatos, zorros o perros— que forma parte de su identidad personal. Dentro de la comunidad, el llamado “despertar therian” es el momento en que la persona reconoce esa conexión interior.

Sin embargo, aclaran que no creen ser animales desde un punto de vista biológico y que continúan con una vida cotidiana normal, con estudios, trabajo y responsabilidades comunes. El fenómeno ya no se limita al ámbito digital.

La expansión de la misma generó reacciones encontradas, y mientras algunos lo defienden como una forma legítima de expresión personal, otros advierten sobre posibles riesgos físicos o de aislamiento social cuando se imitan conductas animales en espacios públicos.

