Reconocimiento Perú por los ODS premia a 14 proyectos por su impacto en un año de desafíos para el país

En la reciente edición de la Cumbre Perú Sostenible 2026, se celebró la ceremonia de premiación del Reconocimiento Perú por los ODS el día jueves 24 de setiembre.

Se reconocieron a 14 proyectos de impacto que están transformando el país desde la acción sostenible.

La ceremonia del Reconocimiento Perú por los ODS 2026 se realizó en el marco de la última edición de la Cumbre Perú Sostenible, llevada a cabo en el Parque de Exposiciones de Magdalena del Mar, que reunió a líderes empresariales, emprendedores y organizaciones de distintos sectores.

En esta edición, la iniciativa impulsada por Perú Sostenible, Naciones Unidas, KPMG, Aloxi y El Comercio, recibió 155 postulaciones provenientes de las 25 regiones del país. Tras un riguroso proceso de evaluación, 40 proyectos llegaron a ser finalistas, resultando ganadores 14 de ellos por su contribución destacada al desarrollo sostenible en los ejes temáticos de Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Pactos.

En el eje Personas los ganadores fueron: la Universidad Norbert Wiener, por “Centro Odontológico Wiener: Salud Bucal para todos”, que facilita el acceso a servicios de salud bucal de calidad para poblaciones en situación de vulnerabilidad mediante tarifas sociales y atención supervisada; NOS Finance, por “JuntemoNOS”, una infraestructura financiera digital para organizaciones comunitarias de ahorro y crédito que digitaliza procesos de gestión; y Practical Action, por “Futuros Brillantes Fase II: Escuelas sostenibles en zonas de frontera”, que busca cerrar brechas educativas en escuelas rurales de frontera mediante mejoras en infraestructura, acceso a energía, agua y tecnología, y fortalecimiento de capacidades docentes.

En el eje Planeta, se destacaron: Trupal, por “Centro de Reciclaje Wiesse: Sistema sostenible de recuperación de cartón reciclado”, que recupera cartón posconsumo para reincorporarlo como materia prima en la fabricación de papel y cajas de cartón; Green Gold Forestry Perú, por “Green Gold Loreto 1”, un modelo de manejo forestal mejorado orientado a maximizar la retención de carbono y conservar bosques amazónicos; y CEDEP, por “Más agua, más vida en Áncash”, que fortalece la resiliencia climática de comunidades altoandinas mediante la gestión sostenible del agua y el empoderamiento económico femenino.

En el eje Prosperidad, fueron premiados: Cálidda, por el “Programa de Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural de Cálidda”, que transforma hallazgos arqueológicos vinculados a la construcción de redes de gas natural en recursos de educación, inclusión e innovación cultural; EVA Energy, por “Gas Natural Licuado para un Futuro Sostenible: Implementación de Estaciones GNL”, que implementa estaciones de GNL para facilitar una transición energética más limpia y competitiva en el transporte de carga; y acciona.org Perú, por “Inclusión energética para la Igualdad de Oportunidades en Comunidades Rurales Aisladas en la Amazonía de Perú”, que busca cerrar brechas de acceso a electricidad mediante sistemas fotovoltaicos y un modelo comunitario de gestión del servicio.

En el eje Paz, el reconocimiento fue otorgado a: Newmont ALAC, por “Gestores del Desarrollo: construyendo instituciones sólidas y territorios sostenibles desde la articulación multiactor en Cajamarca”, un modelo que fortalece capacidades y articula al sector público, la academia, la empresa y la sociedad civil para mejorar la gestión de inversiones públicas y el desarrollo territorial; Ikigai Laboratorio Social, por “Impulsando Voluntades”, que fortalece el ecosistema de voluntariado juvenil en Arequipa y promueve el empoderamiento de jóvenes a través de la participación cívica y la articulación de actores; y Es Hoy, por “Ante todo, ciudadanos”, una iniciativa que brinda a las empresas herramientas para promover civismo, ciudadanía activa y voto informado de manera neutral y transparente.

A partir de 2025, el eje Pactos se divide en dos categorías. En Alianza Multisectorial, fue reconocido Alicorp con “Ollas Que Desarrollan”, programa desarrollado junto con Perú Pendiente y otros aliados que fortalece la autonomía y sostenibilidad de las ollas comunes mediante alimentos, equipamiento, capacitación y apoyo al emprendimiento de sus lideresas. La categoría Obras por Impuestos, desarrollada en alianza con ALOXI, busca destacar proyectos ejecutados y en ejecución, a través de este mecanismo con un enfoque de sostenibilidad. En esta categoría, el Banco de Crédito del Perú (BCP) fue reconocido por las dos fases de “BCP-Comprometido con la Educación”, orientadas a cerrar brechas de infraestructura educativa mediante Obras por Impuestos y mejorar las condiciones de aprendizaje con espacios más seguros y adecuados para niñas, niños y adolescentes.

Además de los ganadores, otros proyectos llegaron a la final en cada eje. En Personas: Supermercados Peruanos, por “Bueno por Dentro: rescate que alimenta, impacto que trasciende”; Minera Las Bambas, por “El Ajo Andino como Motor Económico y Sostenible de la Agricultura Familiar en el Corazón de los Andes”; Prosalud, por “Promoviendo la buena salud”; Socios en Salud Perú, por “Pensamiento Saludable: Intervención comunitaria que reduce la depresión materna y fortalece la salud mental perinatal en Lima Norte”; y Kantaya, por “Podera: Forma y Transforma”. En Planeta: Veolia, por “HE-TRACER”; Saga Falabella, por “Segunda Vida a tus zapatillas”; Zafranal/Teck, por “Modelo de Gestión Adaptativa para la Conservación del Guanaco en Exploración Minera: Proyecto Zafranal”; Pequeños Detalles Handmade Perú, por “Pequeños Detalles”; Flowen, por “Agua contigo: Planta de potabilización a base de energías renovables”; Aniquem, por “Reciclar Para Ayudar”; y Ccori Cocina Óptima, por “Optimización de alimentos en comedores populares y ollas comunes”. En Prosperidad: Aceros Arequipa, por “Construcción responsable: capacitaciones para obras más seguras”; Away Pallay, por “Pallay”; Phinix, por “Hidranix”; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por “Programa Global de Parques Eco-Industriales en Perú”; y Newmont Foncreagro, por “Asociatividad para el Desarrollo Agrario Sostenible”. En Paz: Apoyo Consultoría, por “Encontrarnos por el Perú”; Towers Tech Solutions, por “Gestión Integral con Modelo de Gobernanza para la Compensación Ambiental en Área Natural Protegida Pacaya Samiria”; y Enseña Perú, por “Virú Lee: transformando futuros desde la lectoescritura”. En la categoría de Alianza Multisectorial dentro del eje Pactos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el CEDEP también fueron finalistas con los mismos proyectos. Finalmente, dentro de las categorías OxI, destacan las participaciones de Hudbay con el “Centro de Salud de Uchuccarcco” y Sociedad Minera Cerro Verde con la “Creación del servicio del Mercado Municipal, Distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa – CUI N° 2545978”.

La ceremonia destacó el rol estratégico de las organizaciones como agentes de cambio. Más que un premio, el Reconocimiento busca visibilizar y articular soluciones que, desde diversos sectores, impulsan la construcción de un Perú más inclusivo, resiliente y sostenible.