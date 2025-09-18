Regalarán 10 mil panes con chicharrón este viernes: aquí todos los detalles

En el marco del primer aniversario de recuperación del Centro Comercial Parque Cánepa, el emporio textil más grande de Latinoamérica, Gamarra, celebrará este viernes 19 de setiembre un gran pasacalle en homenaje a sus comerciantes y a la identidad emprendedora que caracteriza al distrito de La Victoria.

Esta gran fiesta busca mostrar el proceso de transformación urbana que, después de 50 años, impulsa la Municipalidad de La Victoria en Gamarra, con la renovación de 20 mil m2 de pavimentación de pistas y la instalación de iluminación LED, que brindarán mayor seguridad y modernidad a uno de los espacios más concurridos por los peruanos.

Para el alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria, Rubén Cano, es crucial realizar trabajos de remodelación en el polo económico más importante del distrito, más aún cuando se están realizando todas las gestiones para exponer internacionalmente a Gamarra.

“Queremos que los vecinos y visitantes vean que el emporio no solo es símbolo de emprendimiento, sino también un espacio renovado, seguro y moderno que refleja el esfuerzo de nuestros comerciantes y el compromiso de la Municipalidad”, precisó.

¿A QUÉ HORA EMPEZARÁ EL EVENTO?

Las actividades iniciarán a las 8:00 a.m. en el Parque Cánepa con la entrega de los 10 mil panes con chicharrón, fruto del trabajo conjunto de la Municipalidad de La Victoria y la Asociación de restauradores marinos y afines del Perú (ARMAP), celebrando además el triunfo de nuestro país en el ‘Mundial de Desayunos’.

Posterior a ello, el pasacalle comenzará desde la cuadra 12 del Jr. Agustín Gamarra y se desplazará por las avenidas Jaime Bausate y Meza, Antonio Bazo, hasta llegar al parque El Emprendedor, donde culminará la celebración.

El evento contará con comparsas, desfiles de comerciantes, bailes sorpresas, show de caballos de paso, presentaciones artísticas y musicales, entre otras actividades que durarán todo el día, convirtiéndose en una verdadera fiesta de integración masiva.

