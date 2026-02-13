San Valentín: Los curiosos nombres de los peruanos relacionados con el Día del Amor
Desde Valentín hasta Amado, pasando por Lover, Amante y hasta Celos. De acuerdo a información proporcionada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), muchos peruanos cuentan con nombres relacionados al Día de San Valentín o Día del Amor, el cual se celebrará este sábado 14 de febrero.
A continuación podrás conocer varios de estos curiosos nombres y la cantidad de compatriotas que tienen el gusto (o el disgusto) de llamarse así:
- Valentín: 28,823
- Amado: 6,355
- Amada: 2,514
- Amor: 448
- Afrodita: 194
- Tesoro: 98
- Lover: 67
- Corazón: 62
- Cariño: 39
- Beso: 27
- Amore: 18
- Kiss: 18
- Mi Cielo: 16
- Pasión: 15
- Amante: 14
- Amistad: 5
- San Valentín: 4
- Celos: 3
- Cupido, Jeva, Mylife, Polola, Amorcito: 2
- Galán, Te Quiero, Mi Amor: 1