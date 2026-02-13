Temas
San Valentín: Los curiosos nombres de los peruanos relacionados con el Día del Amor

San Valentín: Los curiosos nombres de los peruanos relacionados con el Día del Amor
Felipe Morales
Desde Valentín hasta Amado, pasando por Lover, Amante y hasta Celos. De acuerdo a información proporcionada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), muchos peruanos cuentan con nombres relacionados al Día de San Valentín o Día del Amor, el cual se celebrará este sábado 14 de febrero.

A continuación podrás conocer varios de estos curiosos nombres y la cantidad de compatriotas que tienen el gusto (o el disgusto) de llamarse así:

  • Valentín: 28,823
  • Amado: 6,355
  • Amada: 2,514
  • Amor: 448
  • Afrodita: 194
  • Tesoro: 98
  • Lover: 67
  • Corazón: 62
  • Cariño: 39
  • Beso: 27
  • Amore: 18
  • Kiss: 18
  • Mi Cielo: 16
  • Pasión: 15
  • Amante: 14
  • Amistad: 5
  • San Valentín: 4
  • Celos: 3
  • Cupido, Jeva, Mylife, Polola, Amorcito: 2
  • Galán, Te Quiero, Mi Amor: 1

