San Valentín: Los curiosos nombres de los peruanos relacionados con el Día del Amor

Desde Valentín hasta Amado, pasando por Lover, Amante y hasta Celos. De acuerdo a información proporcionada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), muchos peruanos cuentan con nombres relacionados al Día de San Valentín o Día del Amor, el cual se celebrará este sábado 14 de febrero.

A continuación podrás conocer varios de estos curiosos nombres y la cantidad de compatriotas que tienen el gusto (o el disgusto) de llamarse así:

Valentín: 28,823

Amado: 6,355

Amada: 2,514

Amor: 448

Afrodita: 194

Tesoro: 98

Lover: 67

Corazón: 62

Cariño: 39

Beso: 27

Amore: 18

Kiss: 18

Mi Cielo: 16

Pasión: 15

Amante: 14

Amistad: 5

San Valentín: 4

Celos: 3

Cupido, Jeva, Mylife, Polola, Amorcito: 2

Galán, Te Quiero, Mi Amor: 1

VIDEO RECOMENDADO