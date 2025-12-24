Temas
SBS da por concluido régimen de intervención sobre cooperativa de ahorro y crédito

Felipe Morales
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio por concluido el régimen de intervención al que se sometió a la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Esperanza de Marcona por haberse acreditado el levantamiento de la causal de pérdida total del capital social y la reserva cooperativa.

Asimismo, mediante la Resolución SBS N.º 04398-2025, notificada el 18 de diciembre de 2025, dispuso revocar los poderes otorgados a Pierina Alvisy Llanos Romero y a Silvia Patricia Claro Silvano, interventoras a cargo del proceso de intervención de la mencionada cooperativa.

Cabe recordar que, a través la Resolución SBS N.º 04049-2025, notificada el 14 de noviembre de 2025, se dispuso el sometimiento a régimen de intervención de la cooperativa por encontrarse incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa.

De acuerdo con la información financiera reportada, la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Esperanza de Marcona registraba, al 30 de setiembre del 2025, un patrimonio negativo que ascendía a -S/ 40,873,339.95.

En caso de consultas, la SBS puso a disposición de los socios de la Cooperativa Ahorro y Crédito La Esperanza de Marcona los siguientes canales de atención:

