SBS disuelve nueva cooperativa de ahorro y crédito: aquí los detalles

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de otra cooperativa de ahorro y crédito y su exclusión del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

Se trata de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Confía. Para ello publicó la Resolución SBS Nº 03762-2025 en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

La norma precisa que la mencionada cooperativa se encontraba incursa en la causal de inactividad. Asimismo, señala que, en aplicación del artículo 9 del Reglamento de Regímenes Especiales, quedan prohibidas las siguientes acciones respecto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Confía:

a. Iniciar en su contra procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.

b. Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en su contra.

c. Constituir gravámenes sobre alguno de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.

d. Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.

e. Constituir medida cautelar contra sus bienes.

También designó a Edwin Esquivias Astete como administrador temporal principal y a George Roger Vilcatoma Ollais como administrador temporal alterno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Confía en disolución.

