SIP pide al gobierno investigar asesinatos de periodistas y garantizar acceso a la información

Durante la 81 Asamblea General, realizada entre el 16 y el 19 de octubre en República Dominicana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que la situación de la libertad de expresión en el Perú se ha vuelto más preocupante.

En una resolución aprobada por unanimidad, la entidad denunció restricciones al trabajo periodístico y exigió al Estado peruano adoptar acciones inmediatas para garantizar este derecho fundamental.

La SIP cuestionó el silencio de la presidenta Dina Boluarte frente a los medios, la falta de acceso a la información pública y el hostigamiento a periodistas. Asimismo, criticó al Ministerio Público por exigir a periodistas revelar sus fuentes y abrir investigaciones en su contra por presunta asociación criminal.

También expresó su preocupación por las iniciativas legislativas impulsadas desde el Congreso, como la llamada “ley mordaza”, que busca endurecer las penas por difamación, y la ley de amnistía que beneficia a violadores de derechos humanos.

La organización recordó que la Declaración de Chapultepec establece que no hay sociedad libre sin libertad de prensa y que los periodistas no deben ser discriminados ni perseguidos por lo que publican.

Entre sus resoluciones, la SIP instó al Estado peruano a investigar los asesinatos de dos periodistas este año, garantizar el acceso a la información, eliminar trabas burocráticas, cesar el hostigamiento y detener cualquier intento de censura legislativa.

Además, demandó que el Ministerio Público respete la reserva de las fuentes y deje de criminalizar el ejercicio periodístico.

