Mauricio Mesones: “Me llamaron dos veces para cantar en la Noche Crema, pero soy de Alianza”

En una nueva edición de «Un día junto a…», el invitado especial fue el cantante Mauricio Mesones. El vocalista de la agrupación «El Viaje Tropical» nos recibió en un agitado día de concierto para poder ver cómo es el backstage y cómo se vive el espectáculo tras bambalinas.

El día comenzó en un estudio de grabación donde se reunió con algunos miembros de «El Viaje Tropical» para realizar un ensayo previo al concierto que daría esa noche en la serenata por el 490 aniversario de Lima. Aunque tuvimos que esperar en la sala de control para evitar cualquier interrupción, pudimos ver la dinámica que tiene el cantante con los miembros de su agrupación, a quienes considera amigos muy queridos y hasta parte de su familia.

Tras un par de horas, el ensayo terminó, el resto del grupo llegó y todos enrumbamos hacia la Plaza de Armas de Lima para participar del show organizado por la municipalidad para celebrar el aniversario de la Ciudad de los Reyes.

Es conocido el amor de Mauricio Mesones por la blanquiazul. Su hinchaje por Alianza Lima le ha permitido tocar en la Noche Blanquiazul en varias oportunidades. Sin embargo, el cantante confesó que, antes de hacer público que era aliancista, le ofrecieron tocar en la Noche Crema, evento realizado por el histórico rival del equipo de sus amores.

«Es gracioso, porque a mí como dos años seguidos me llamaron para invitarme a cantar en la Noche Crema. Lo que pasa es que yo no había hecho público mi hinchaje (…) Yo les expliqué: ‘Muchas gracias por la invitación, en verdad lo agradezco mucho, pero yo soy hincha del Alianza’. Yo muy bien he podido ir y cantar y ponerme la camiseta… pero no», dijo para Latina.

Al finalizar el concierto, acompañamos a Mauricio Mesones a un café para conversar con mayor tranquilidad, donde señaló que le gustaría hacer un concierto en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’, donde está seguro que otros artistas quisieran sumarse.

«A mí me gustaría hacer un concierto ahí. Sé que hay muchos amigos que quieren, que son hinchas de Alianza. Sería interesante», dijo.

