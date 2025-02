Una ballena jorobada se traga a un hombre y luego lo escupe: sobreviviente narró su experiencia

¡INSÓLITO! El último sábado 8 de febrero, un hombre vivió una experiencia única y aterradora luego que una ballena jorobada se lo tragara y luego lo escupiera. El incidente pasó cuando el hombre se encontraba navegando con un kayak en el Estrecho de Magallanes, en la comuna de Punta Arenas, Chile.

El joven estaba acompañado de su padre, quien logró grabar el momento exacto en el que el cetáceo tragó y, instantes después, expulsa al hombre.

El afectado ha sido identificado como Adrián Simancas, quien es un analista, programador y músico venezolano de 24 años. Es importante resalta que no sufrió heridas ni lesiones, pudiendo abandonar el lugar de inmediato sin más sustos.

SOBREVIVIENTE SE PRONUNCIA: «PENSÉ QUE ME HABÍA COMIDO»

Como era de esperarse, las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, y ante el impacto generado, el sobreviente se animó a relatar el singular suceso que vivió. Además, reconoció sentirse afortunado por haber sobrevivido.

«Vi algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está, por un lado, y encima. No entendía qué estaba pasando. Entonces me hundo y pensé que me había comido» , destacó en Noticias Caracol.

«Fue una experiencia increíble y aterradora a la vez», dijo por su parte Dell Simancas, padre de Adrián. «Cuando salí y empecé a flotar ahí sentí el miedo de verdad, de que también le fuese a pasar algo a mi papá, que no hubiésemos llegado a tiempo a la orilla, que me fuese a dar hipotermia. Ya cuando salí, entendí que probablemente era por curiosidad que se había acercado la ballena o quizás para comunicar algo», detalló.

«Cuando volteo, no veo a Adrián, a mi hijo. Me sorprendí, me preocupé. Después veo que sale a la superficie… Y después veo una parte del cuerpo de una ballena», señaló el padre a AP (Associated Press).