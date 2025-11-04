Usuarios reportan caída de WhatsApp Web: esto se sabe

Este martes 4 de noviembre, usuarios de WhatsApp Web reportaron una caída a nivel global que ha impedido el envío y recepción de mensajes. El fallo ha generado numerosas reacciones en la red social X, donde consultaron si se trataba de un problema general o individual.

Según el sitio especializado Downdetector, la aplicación de mensajería instantánea acumuló cientos de reportes de mal funcionamiento. Entre los problemas más frecuentes se encuentran la imposibilidad de recibir notificaciones y acceder a la plataforma desde el navegador.

Los usuarios afectados recurrieron a otras redes sociales para confirmar la magnitud de la falla y buscar soluciones temporales, mientras expertos recomiendan reiniciar el navegador, limpiar caché o esperar la restauración del servicio.

Hasta el momento, WhatsApp no ha emitido un comunicado oficial sobre la caída. Sin embargo, este tipo de interrupciones suelen resolverse en pocas horas, según antecedentes de la plataforma.

