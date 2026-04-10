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Horóscopo de HOY, 10 de abril: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?

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Horóscopo de HOY, 10 de abril: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?
mlapuente@latina.pe
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Este viernes 10 de abril de 2026, las constelaciones abren un camino lleno de posibilidades y reflexiones para cada signo del zodiaco. A continuación, te presentamos el horóscopo del día, elaborado por nuestra inteligencia artificial.

♈ Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Amor: Evita discusiones impulsivas; escucha más.
Salud: Energía alta, pero cuidado con el estrés.
Trabajo: Día ideal para tomar decisiones rápidas.

♉ Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Amor: Momentos de estabilidad y conexión emocional.
Salud: Buen día para descansar y recargar energías.
Trabajo: Avances lentos pero seguros.

♊ Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Amor: Conversaciones clave pueden aclarar dudas.
Salud: Mantén equilibrio entre mente y cuerpo.
Trabajo: Creatividad en alza, aprovecha nuevas ideas.

♋ Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Amor: Sensibilidad a flor de piel; busca apoyo emocional.
Salud: Evita sobrecargarte, necesitas pausas.
Trabajo: Posibles tensiones, mantén la calma.

Cancer

♌ Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: Día favorable para expresar sentimientos.
Salud: Buena vitalidad, canaliza energía en actividad física.
Trabajo: Reconocimiento o buenas noticias.

♍ Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: Evita sobreanalizar; fluye más.
Salud: Cuida tu descanso y alimentación.
Trabajo: Organización será clave para avanzar.

♎ Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: Armonía en relaciones, buen momento para acuerdos.
Salud: Equilibrio emocional estable.
Trabajo: Se abren oportunidades si tomas iniciativa.

♏ Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: Intensidad en relaciones; controla los celos.
Salud: Necesitas liberar tensiones.
Trabajo: Día de retos, pero con resultados positivos.

♐ Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: Posibles encuentros inesperados.
Salud: Energía variable, escucha tu cuerpo.
Trabajo: Buen momento para nuevos proyectos.

♑ Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Amor: Estabilidad, pero evita la frialdad.
Salud: Mantén rutinas saludables.
Trabajo: Progreso constante, enfócate en tus metas.

♒ Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Amor: Sorpresas o cambios en el ámbito sentimental.
Salud: Necesitas desconectarte un poco.
Trabajo: Ideas innovadoras destacan hoy.

♓ Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Amor: Romanticismo y conexión profunda.
Salud: Cuida tu energía emocional.
Trabajo: Confía en tu intuición para tomar decisiones.

Piscis

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