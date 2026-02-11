Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Tendencias

Horóscopo de HOY, 11 de febrero: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?

Tendencias
Horóscopo de HOY, 11 de febrero: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?
Lidia Castro
Lidia Castro
Compartir

Este miércoles 11 de febrero de 2026, las constelaciones abren un camino lleno de posibilidades y reflexiones para cada signo del zodiaco. A continuación, te presentamos el horóscopo del día, elaborado por nuestra inteligencia artificial.

La energía de hoy favorece los nuevos comienzos, el orden emocional y las decisiones que venías postergando. Es un buen momento para escuchar tu intuición, fortalecer tus vínculos y actuar con mayor claridad en lo que deseas construir para las próximas semanas.

Además, los movimientos astrales invitan a equilibrar mente y corazón, reconectar con tus prioridades personales y proyectarte hacia metas más sólidas. La clave estará en mantener la calma, cultivar la paciencia y confiar en los pequeños avances que conducen a grandes cambios.

♈ ARIES (21 marzo – 19 abril)

  • Salud: Mucha energía, pero ojo con el estrés acumulado. Muévete un poco.
  • Amor: Día ideal para decir lo que sientes sin rodeos. Sinceridad ante todo.
  • Trabajo: Buen momento para liderar o tomar decisiones rápidas.

♉ TAURO (20 abril – 20 mayo)

  • Salud: Necesitas bajar el ritmo. Dormir mejor será clave hoy.
  • Amor: Estabilidad, pero evita la terquedad en conversaciones importantes.
  • Trabajo: Avanzas lento, pero seguro. No te compares con otros.

♊ GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

  • Salud: Tu mente va más rápido que tu cuerpo; descansa un poco.
  • Amor: Coqueteo y charlas interesantes. Buen día para conocer a alguien.
  • Trabajo: Reuniones o mensajes importantes. Lee bien los detalles.

♋ CÁNCER (21 junio – 22 julio)

  • Salud: Emocionalmente sensible. Rodéate de gente que te haga bien.
  • Amor: Día romántico si bajas las defensas.
  • Trabajo: Confía en tu intuición para resolver un asunto pendiente.
Cancer

♌ LEO (23 julio – 22 agosto)

  • Salud: Vitalidad alta, pero no te excedas.
  • Amor: Brillas naturalmente; alguien te admira más de lo que crees.
  • Trabajo: Reconocimiento o elogio bien merecido.

♍ VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

  • Salud: Buen día para retomar hábitos saludables.
  • Amor: Menos análisis y más sentir. Suelta el control.
  • Trabajo: Organización y productividad al máximo.

♎ LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

  • Salud: Busca equilibrio: ni tanto compromiso, ni tanto descanso.
  • Amor: Conversación pendiente que puede aclarar muchas cosas.
  • Trabajo: Colaborar con otros te traerá mejores resultados.

♏ ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre)

  • Amor: Pasión en el aire, pero evita los celos.
  • Trabajo: Día estratégico: observa antes de actuar.

♐ SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

  • Salud: Buen ánimo y ganas de moverte. Ideal para actividad física.
  • Amor: Planes espontáneos que alegran el corazón.
  • Trabajo: Nuevas ideas, pero enfócate en una sola.

♑ CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

  • Salud: Cuida la espalda y las tensiones físicas.
  • Amor: Demuestra cariño con hechos, no solo con palabras.
  • Trabajo: Responsabilidades extra, pero sabes manejarlas.

♒ ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

  • Salud: Energía cambiante; escucha a tu cuerpo.
  • Amor: Día impredecible, pero emocionante. Déjate sorprender.
  • Trabajo: Ideas innovadoras que llaman la atención.

♓ PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

  • Salud: Sensibilidad alta; el descanso emocional es importante.
  • Amor: Conexión profunda si te expresas desde el corazón.
  • Trabajo: Creatividad favorecida. Ideal para proyectos artísticos.
Piscis

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo