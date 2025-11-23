Horóscopo de hoy, 23 de noviembre: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?

En este domingo 23 de noviembre de 2025, las constelaciones abren un camino lleno de posibilidades y reflexiones para cada signo del zodiaco. A continuación, te presentamos el horóscopo del día, elaborado por nuestra inteligencia artificial.

La energía de hoy favorece los nuevos comienzos, el orden emocional y las decisiones que venías postergando. Es un buen momento para escuchar tu intuición, fortalecer tus vínculos y actuar con mayor claridad en lo que deseas construir para las próximas semanas.