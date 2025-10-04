Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Tendencias

Horóscopo de hoy, 4 de octubre: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?

Tendencias
gponce@latina.pe
gponce@latina.pe
Compartir

En este sábado 4 de octubre de 2025, las constelaciones abren un camino lleno de posibilidades y reflexiones para cada signo del zodiaco. A continuación, te presentamos el horóscopo del día, elaborado por nuestra inteligencia artificial.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

  • Salud: Te conviene descansar más, tu cuerpo te pedirá pausas. Una caminata ligera o estiramientos serán revitalizantes.

  • Trabajo: Surgirá un reto inesperado que pondrá a prueba tu capacidad de liderazgo; confía en tu intuición para tomar decisiones rápidas.

  • Dinero: No te precipites en compras grandes, espera dos días más antes de cerrar cualquier trato.

 

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

  • Salud: La alimentación ligera será tu mejor aliada hoy; evita excesos en dulces o grasas.

  • Trabajo: Puede llegar un reconocimiento discreto de alguien que valora tu esfuerzo. Aprovecha para fortalecer esa relación.

  • Dinero: Se abre una puerta para un ingreso extra, posiblemente a través de un favor o contacto cercano

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

  • Salud: Tus emociones influyen en tu sistema nervioso; meditar o escuchar música suave te equilibrará.

  • Trabajo: Día ideal para compartir ideas. Tus propuestas pueden ser tomadas en cuenta si las expresas con claridad.

  • Dinero: Se recomienda poner orden en tus finanzas; revisa cuentas pendientes y evita préstamos apresurados.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

  • Salud: La digestión puede sentirse lenta; hidrátate bien y procura cenas ligeras.

  • Trabajo: Te verás en medio de una situación que requiere diplomacia. Tu capacidad de escuchar marcará la diferencia.

  • Dinero: Una oportunidad pequeña pero constante de ingresos extra puede nacer hoy, préstale atención.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

  • Salud: Buen día para retomar ejercicio físico, aunque con moderación. Evita sobrecargar músculos.

  • Trabajo: Alguien cercano en el ámbito laboral buscará tu apoyo; esto puede abrir una alianza futura.

  • Dinero: Tendrás una tentación de gasto en algo de lujo. Evalúa si es necesidad o capricho.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

  • Salud: Tu nivel de energía estará más alto de lo normal, aprovéchalo en actividades productivas.

  • Trabajo: Posibilidad de que te pidan ajustes o correcciones de un trabajo; tu perfeccionismo te hará brillar.

  • Dinero: Un consejo financiero de alguien con experiencia puede ayudarte a planificar mejor tus recursos.

 

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

  • Salud: Equilibrio emocional en alza; aprovecha para hacer algo que disfrutes mucho.

  • Trabajo: Puede llegar un desacuerdo con un compañero, pero tu capacidad de negociación suavizará la tensión.

  • Dinero: Un gasto familiar podría surgir; organiza tu presupuesto sin angustiarte, lo resolverás bien.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

  • Salud: Dormir mejor será clave. Si no logras conciliar el sueño, prueba con infusiones relajantes.

  • Trabajo: Tu intensidad puede ser un motor, pero hoy será mejor ceder en algunos puntos para evitar conflictos.

  • Dinero: No es momento de arriesgar en inversiones; conserva lo que ya tienes seguro.

 

 

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

  • Salud: Tu cuerpo necesita movimiento, incluso un paseo corto te ayudará a despejar la mente.

  • Trabajo: Una conversación espontánea podría convertirse en una oportunidad laboral inesperada.

  • Dinero: No subestimes un pequeño ahorro que inicies hoy; con disciplina puede crecer más de lo que imaginas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

  • Salud: El estrés mental podría reflejarse en tu cuello o espalda, cuida tu postura.

  • Trabajo: Hoy se valorará tu capacidad de organización; evita distracciones y serás muy productivo.

  • Dinero: Puedes recibir noticias sobre un pago que esperabas, aunque con un ligero retraso.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

  • Salud: Necesitas aire libre y espacios abiertos, eso renovará tu energía.

  • Trabajo: Una idea innovadora tuya podría ser escuchada por alguien influyente. No la guardes.

  • Dinero: Buen momento para iniciar un plan de ahorro diferente o más creativo que el tradicional.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

  • Salud: Presta atención a la hidratación, tu cuerpo puede estar pidiendo más agua.

  • Trabajo: Hoy tendrás sensibilidad extra para percibir las necesidades de otros, lo cual te convertirá en apoyo clave.

  • Dinero: No confíes ciegamente en promesas de retorno rápido, revisa cada detalle antes de comprometer tu dinero.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo