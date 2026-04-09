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Horóscopo de HOY, 9 de abril: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?

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mlapuente@latina.pe
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Este jueves 9 de abril de 2026, las constelaciones abren un camino lleno de posibilidades y reflexiones para cada signo del zodiaco. A continuación, te presentamos el horóscopo del día, elaborado por nuestra inteligencia artificial.

♈ Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Amor: Momento ideal para hablar con sinceridad y aclarar dudas.
Salud: Evita el estrés acumulado, date pausas.
Trabajo: Se abren oportunidades si tomas la iniciativa.

♉ Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Amor: La estabilidad llega si dejas el orgullo de lado.
Salud: Cuida tu alimentación, evita excesos.
Trabajo: Día para organizar pendientes y avanzar con calma.

♊ Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Amor: Conversaciones importantes podrían cambiar el rumbo de tu relación.
Salud: Mantente activo, tu energía necesita canalizarse.
Trabajo: Nuevas ideas te harán destacar.

♋ Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Amor: Sensibilidad a flor de piel, evita malentendidos.
Salud: Descansa más, tu cuerpo lo necesita.
Trabajo: Mantén la calma ante presiones externas.

Cancer

♌ Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: Día favorable para demostrar lo que sientes.
Salud: Buena energía, aprovéchala para moverte.
Trabajo: Podrías recibir reconocimiento o buenas noticias.

♍ Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: Evita sobreanalizar, deja fluir las emociones.
Salud: Atención a tensiones musculares.
Trabajo: Tu orden será clave para lograr resultados.

♎ Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: Busca equilibrio, no cedas más de lo necesario.
Salud: Relájate, necesitas desconectar.
Trabajo: Buen día para negociar o cerrar acuerdos.

♏ Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: Pasión intensa, pero evita los celos.
Salud: Cuida tu descanso emocional.
Trabajo: Mantén discreción en tus planes.

♐ Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: Posibilidad de nuevas conexiones o reencuentros.
Salud: Energía alta, ideal para actividad física.
Trabajo: Se presentan cambios positivos.

♑ Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Amor: Demuestra más afecto, no todo es trabajo.
Salud: Evita sobrecargarte.
Trabajo: Día productivo si mantienes el enfoque.

♒ Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Amor: Sorpresas en el ámbito sentimental.
Salud: Escucha a tu cuerpo y baja el ritmo si es necesario.
Trabajo: Ideas innovadoras te abrirán puertas.

♓ Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Amor: Conexión emocional profunda, aprovecha el momento.
Salud: Mantén equilibrio entre mente y cuerpo.
Trabajo: Confía en tu intuición para tomar decisiones.

Piscis

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