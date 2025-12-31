Los famosos que murieron en 2025: artistas, cantantes y figuras que marcaron al mundo

El 2025 quedará en la memoria colectiva como un año de profundas pérdidas a nivel mundial. Figuras destacadas del arte, la política, la música, el deporte y la cultura fallecieron a lo largo de los últimos meses, dejando un vacío imborrable y un legado que trascenderá generaciones.

El año comenzó con la muerte de Paquita la del Barrio, el 17 de febrero. La icónica cantante mexicana falleció a los 77 años, dejando una huella imborrable en la música popular gracias a letras cargadas de empoderamiento femenino y crítica social. Días después, el 26 de febrero, murió la actriz estadounidense Michelle Trachtenberg, recordada por sus papeles en Harriet, la espía y Gossip Girl. Tenía 39 años y, según las autoridades, su deceso se debió a causas naturales.

Abril estuvo marcado por dos pérdidas de enorme impacto. El 21 falleció el papa Francisco, primer pontífice latinoamericano, a los 88 años. Su pontificado se caracterizó por una visión humanista, una Iglesia más cercana a los sectores vulnerables y un llamado constante al diálogo. Semanas después, el 13 de mayo, murió el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, referente de la izquierda latinoamericana y símbolo de austeridad y coherencia política.

El mundo del deporte y el espectáculo también sufrió duros golpes en julio. El 3 de ese mes falleció el futbolista portugués Diogo Jota, figura del Liverpool, tras un accidente automovilístico en España que también cobró la vida de su hermano, André Silva. Días después, el 17 de julio, murió el aventurero Felix Baumgartner, reconocido mundialmente por su salto desde la estratósfera.

El 21 de julio se confirmó la muerte del actor Malcolm-Jamal Warner, recordado por su papel en The Cosby Show, y el 22 de julio falleció el legendario músico Ozzy Osbourne, ícono del rock y líder de Black Sabbath. El 24 de julio, el mundo de la lucha libre perdió a Hulk Hogan, una de sus figuras más emblemáticas.

Entre agosto y septiembre se produjeron nuevas pérdidas de alcance global. El 7 de agosto murió el astronauta Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13. El 1 de septiembre falleció el actor Graham Greene, pionero de la representación indígena en Hollywood. Días después, el 4 de septiembre, el mundo de la moda despidió al diseñador Giorgio Armani, mientras que el 16 de septiembre murió el actor y director Robert Redford, una de las figuras más influyentes del cine estadounidense. Ese mismo mes, el asesinato del activista político Charlie Kirk, de 31 años, generó conmoción y debate internacional.

Octubre también estuvo marcado por pérdidas significativas. El 1 de ese mes falleció la primatóloga Jane Goodall, referente mundial en la defensa de los animales y el medioambiente. El 11 de octubre murió la actriz Diane Keaton, y días después, el 14, el músico D’Angelo, figura clave del neo-soul. El 16 de octubre se confirmó el fallecimiento del guitarrista de Kiss, Ace Frehley, a los 74 años.

El cierre del año trajo nuevas despedidas. En noviembre murió el exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, y en diciembre se conocieron las muertes del cantante Jimmy Cliff, del actor Cary-Hiroyuki Tagawa, del intérprete Peter Greene y del músico Perry Bamonte, integrante de The Cure. El 28 de diciembre falleció la actriz francesa Brigitte Bardot, a los 91 años, y dos días después murió la periodista ambiental Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F. Kennedy, tras luchar contra una grave enfermedad.

El 2025 quedará registrado como un año de profundas despedidas. Más allá de las pérdidas, el legado artístico, cultural y humano de estas figuras continúa vivo en la memoria colectiva del mundo.

