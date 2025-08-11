¿Por qué el 30 de agosto es feriado y cuánto te deben pagar si trabajas?

El próximo 30 de agosto se celebrará el Día de Santa Rosa de Lima, la primera santa canonizada en América y una de las fechas más importantes del calendario nacional peruano. Este feriado es de descanso obligatorio para todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, según lo establece el Decreto Legislativo N.º 713.

Quienes laboren ese día tienen derecho a beneficios económicos. Una opción es recibir un día de descanso compensatorio, acordado entre empleador y trabajador.

PAGO TRIPLE

Si la empresa no otorga ese descanso, el trabajador debe recibir una remuneración triple por la jornada. Esto incluye el pago correspondiente al día feriado, la remuneración por las horas trabajadas y un recargo del 100% sobre su salario diario.

Por ejemplo, si un trabajador gana S/ 100 diarios, al laborar el 30 de agosto recibirá un total de S/ 300: S/ 100 por el feriado, S/ 100 por el trabajo realizado y S/ 100 adicionales como recargo.

¿QUÉ PASA SI LA EMPRESA NO CUMPLE?

El incumplimiento puede denunciarse ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad que supervisa el respeto a la normativa laboral.

Las multas varían según el tamaño de la empresa: en microempresas, entre S/ 1,184.50 y S/ 3,502; en pequeñas empresas, entre S/ 3,965.50 y S/ 39,397.50; y en empresas fuera del régimen MYPE, hasta S/ 270,529.50.

Por ello, es fundamental que los empleadores cumplan la normativa vigente durante el feriado, garantizando un trato justo y acorde a la ley para todos los trabajadores peruanos.