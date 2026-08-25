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Horóscopo de HOY, 25 de agosto: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?

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Horóscopo de HOY, 25 de agosto: ¿cómo te irá en el amor y trabajo, según la IA?
mlapuente@latina.pe
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Este lunes 24 de agosto de 2026, las constelaciones abren un camino lleno de posibilidades y reflexiones para cada signo del zodiaco. A continuación, te presentamos el horóscopo del día, elaborado por nuestra inteligencia artificial.

♈ Aries (21 de marzo – 19 de abril)

❤️ AMOR: Una conversación pendiente puede aclarar malentendidos. Si estás soltero, alguien podría sorprenderte.
💼 TRABAJO: Toma la iniciativa, pero evita actuar impulsivamente.
💚 SALUD: Baja el ritmo y procura descansar mejor.

♉ Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

❤️ AMOR: Necesitarás sentir estabilidad. No fuerces respuestas y deja que las cosas fluyan.
💼 TRABAJO: Tu constancia dará resultados; es un buen día para ordenar pendientes.
💚 SALUD: Cuida tu alimentación y evita los excesos.

♊ Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

❤️ AMOR: Tu capacidad para comunicarte será tu mejor aliada. Una charla puede acercarte a alguien.
💼 TRABAJO: Llegarán varias ideas a la vez; prioriza antes de actuar.
💚 SALUD: Desconéctate un momento de las pantallas y dale descanso a tu mente.

♋ Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

❤️ AMOR: Estarás más sensible de lo habitual. No interpretes silencios como señales negativas.
💼 TRABAJO: Una responsabilidad extra podría demostrar tu capacidad.
💚 SALUD: Necesitas espacios de tranquilidad para recuperar energía.

Cancer

♌ Leo (23 de julio – 22 de agosto)

❤️ AMOR: Tu seguridad llamará la atención. Si tienes pareja, evita querer tener siempre la razón.
💼 TRABAJO: Buen momento para mostrar tus talentos y defender una propuesta.
💚 SALUD: Muévete, hidrátate y no ignores el cansancio.

♍ Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

❤️ AMOR: Una situación que parecía confusa empieza a tomar forma.
💼 TRABAJO: Tu organización será clave para resolver un asunto complicado.
💚 SALUD: No conviertas la preocupación en agotamiento.

♎ Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

❤️ AMOR: Podrías recibir una señal inesperada de alguien que te interesa.
💼 TRABAJO: Busca acuerdos antes que enfrentamientos. La diplomacia te favorecerá.
💚 SALUD: Encuentra un equilibrio entre obligaciones y descanso.

♏ Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

❤️ AMOR: La intensidad estará presente. Evita los celos y apuesta por la confianza.
💼 TRABAJO: Tu intuición puede ayudarte a detectar una oportunidad.
💚 SALUD: Libera tensión con actividad física o una buena caminata.

♐ Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

❤️ AMOR: Un encuentro espontáneo podría convertirse en algo más interesante.
💼 TRABAJO: Tendrás ganas de cambiar de rumbo, pero analiza bien antes de decidir.
💚 SALUD: Necesitas recuperar horas de sueño.

♑ Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

❤️ AMOR: Una relación puede avanzar si dejas de guardarte lo que sientes.
💼 TRABAJO: Día favorable para tomar decisiones prácticas y avanzar con un proyecto.
💚 SALUD: No cargues con responsabilidades que también corresponden a otros.

♒ Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

❤️ AMOR: Una persona podría buscar nuevamente tu atención. Decide qué quieres antes de responder.
💼 TRABAJO: Una idea diferente puede convertirse en una solución.
💚 SALUD: Dale prioridad a tu descanso mental.

♓ Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

❤️ AMOR: Tu sensibilidad estará a flor de piel. Escucha tu intuición, pero también los hechos.
💼 TRABAJO: Evita distraerte y concéntrate en una tarea a la vez.
💚 SALUD: Un momento de calma te ayudará a recuperar el equilibrio.

Piscis

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