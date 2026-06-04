La historia de Lee San: ¡Vivió en Comas, comía ceviche en carretilla y ahora triunfa en Corea!

Lee San, participante coreano-peruano del reality musical The Scout: A Star Reborn e hijo de madre peruana, conversó con nuestro podcast Kpopverso, y se mostró emocionado por el enorme respaldo que viene recibiendo desde Perú, país que se ha convertido en una pieza clave durante su paso por el programa.

El joven artista, quien ha ganado gran popularidad e incluso alcanzó el primer lugar en votaciones, confesó que el cariño del público peruano lo ha impulsado a esforzarse aún más, especialmente con el idioma. “Estoy muy emocionado y estoy trabajando muy duro para estudiar español cada día”, contó.

Durante la entrevista, Lee San también recordó con nostalgia el tiempo que vivió en Perú. El cantante reveló que pasó aproximadamente seis meses en el país cuando era niño y recordó con especial cariño cómo, al salir de su colegio, iba a comer ceviche y acevichado en un local frente a la institución educativa. “Me gustaba mucho el ceviche”, comentó entre risas, reaccionando además al curioso apodo que algunos fans le han puesto: “kimchi acevichado”.

Antes de despedirse, el participante de The Scout dejó un emotivo mensaje para sus seguidores: “Muchas gracias a todos los fans de Perú. Perú es clave”.