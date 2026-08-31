XII Feria Nacional de Ganado Lechero reunirá a ejemplares Holstein y Brown Swiss en Mamacona, Lurín

La Asociación Holstein del Perú realizará la XII Feria Nacional de Ganado Lechero 2026, los días 12 y 13 de setiembre, en el local de la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, ubicado en la Parcela N.° 2 de Alameda Mamacona, Lurín. El encuentro reunirá a productores, criadores y público interesado en la actividad ganadera lechera y busca promover el consumo de leche y sus derivados (quesos, yogurt, y mantequilla).

La feria tendrá como protagonistas a ejemplares de las razas Holstein y Brown Swiss, que serán evaluados durante las distintas jornadas de juzgamiento. El programa contempla categorías juveniles y adultas, así como reconocimientos especiales y los campeonatos que distinguirán a los mejores expositores y criadores de cada raza.

“La feria permite mostrar el nivel genético y productivo que ha alcanzado la ganadería lechera peruana, así como el esfuerzo de los productores por mejorar la calidad y eficiencia de sus animales. Elevar estos estándares es clave para producir más y mejor con los recursos disponibles, reducir costos y fortalecer la competitividad de los ganaderos, especialmente de los pequeños y medianos productores”, señaló Javier Valera, directivo de la Asociación Holstein del Perú y presidente del comité organizador.

La jornada del sábado 12 iniciará a partir de las 10:00 a.m. comenzará con el juzgamiento de ejemplares Brown Swiss en categorías juveniles. Posteriormente se realizará el juzgamiento de vacas Holstein también en sus categorías juveniles.

Por la tarde continuará el juzgamiento de ganado Holstein y, a las 5:00 p.m. se entregarán los resultados del concurso. La jornada culminará con un show de Caballos Peruanos de Paso a las 5:30 p.m.

El domingo 13 de setiembre estará dedicado al campeonato adulto y al gran campeonato Holstein. El juzgamiento comenzará a las 10:00 a.m. con las categorías adultas de Holstein, que incluyen vacas en diferentes etapas de lactación y una categoría vitalicia.

Un espacio para conocer la actividad ganadera

Además de las competencias, los visitantes disfrutarán de muchos atractivos para compartir en familia, como espacios para la venta y degustación de productos lácteos, entre ellos quesos, yogures, leche y un patio de comidas con platos a base de carne de alta calidad y sabor.

Para Diana Cunliffe, ganadera y presidenta de la Asociación Holstein del Perú, el encuentro también permite acercar la actividad ganadera al público y poner en perspectiva el papel de la productividad y la genética en el desarrollo de la cadena láctea.

“Esta feria nos permite mostrar el trabajo que vienen realizando los ganaderos para mejorar la calidad y productividad de nuestro hato lechero. En un contexto de mayores desafíos climáticos y de costos, es fundamental seguir apostando por la genética, la eficiencia productiva y la articulación de toda la cadena para fortalecer la ganadería nacional y garantizar una producción sostenible de leche para los consumidores”, afirmó Cunliffe.

La feria se desarrollará en un momento en que la ganadería enfrenta el reto de mantener su productividad ante un escenario climático cambiante. Para los productores, la mejora genética, la eficiencia y la capacidad de adaptación serán factores relevantes para sostener la producción y responder a las nuevas condiciones del sector.

Dato

La XII Feria Nacional de Ganado Lechero 2026 se realizará los días sábado 12 y domingo 13 de setiembre en el local de la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, Parcela N.° 2, Alameda Mamacona, Lurín, el ingreso es gratuito.

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