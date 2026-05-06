Fiscal tras reunión en ONPE: “Buscamos descubrir la verdad de lo ocurrido en este proceso de elecciones”

El fiscal Reynaldo Abia Arrieta brindó declaraciones luego de una reunión interinstitucional liderada por la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en los comicios de 2026.

El encuentro tuvo como objetivo sistematizar información sobre la contratación de la empresa encargada del despliegue de material de sufragio del 12 de abril y el funcionamiento del sistema STAE.

En la reunión participaron representantes del Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General del Estado, la Policía Nacional del Perú (División de Delitos contra el Estado y Dirección contra la Corrupción) y la Oficina de Peritajes del Ministerio Público.

“Estamos haciendo un trabajo interinstitucional. ONPE nos está abriendo las puertas… nos estamos juntando para ver qué ha pasado en este proceso de elecciones del 2026”, señaló el fiscal, quien precisó que se revisa toda la ingeniería de los procedimientos para identificar posibles irregularidades.