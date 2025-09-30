¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético y dónde ver el partido del Torneo Clausura?

Universitario es líder del Torneo Clausura, pues el último fin de semana venció a Cusco FC en el Monumental y se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones. Ahora, los dirigidos de Jorge Fossati van a Trujillo para enfrentar a Alianza Atlético de Sullana.

El encuentro se jugará en Trujillo, en el estadio Mansiche donde cientos de hinchas ‘cremas’ y los del ‘Vendaval’, llenarán las tribunas para ver el juego por la fecha 12 del Torneo Clausura. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido.

¿A QUÉ HORA JUEGA UNIVERSITARIO VS ALIANZA ATLÉTICO?

El partido entre Universitario vs Alianza Atlético se jugará este miércoles 1 de enero a las 6:00 pm (horario peruano) . El duelo que se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo, albergará a los hinchas de ambas hinchadas.

¿DÓNDE VER EL UNIVERSITARIO VS ALIANZA ATLÉTICO?

Para ver el encuentro entre Universitario vs Alianza Atlético deberás sintonizar la señal de Liga 1 Max, asimismo, podrás seguir todas las incidencias del partido a través de las redes sociales de Latina Deportes y la web de Latina Noticias.

