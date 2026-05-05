Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Andy Montañez va con todo, pero Pedro Infante resiste tras nuevo duelo y decisión pendiente!

La tensión continúa en el escenario luego del empate entre Andy Montañez y Pedro Infante, un resultado que dejó abierta una de las rivalidades más intensas de la competencia.

En la previa, Andy no dudó en mostrarse confiado. Reconoció la dificultad del rival, pero aseguró que “la salsa siempre se impone” y que esta vez saldrá con todo para quedarse con la silla. Incluso lanzó una provocación directa al afirmar que Pedro Infante “ya está agotado” y que tal vez es momento de descansar.

Por su parte, Pedro Infante tomó los comentarios con calma. Señalando que todo dependerá del rendimiento en el escenario. Además, asumió con humor su racha de empates, destacando que estos también le han permitido crecer y generar vínculos dentro del programa.

En el escenario, Andy Montañez apostó por una presentación llena de sabor y energía, conectando con el público a través de una interpretación festiva y rítmica. Su objetivo fue claro desde el inicio: romper la racha de empates y tomar ventaja en esta nueva batalla.

Sin embargo, la historia aún no está completa. La presentación de Pedro Infante y la decisión final del jurado serán determinantes para saber si el retador logrará destronar al “rey de los empates”.

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