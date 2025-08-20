¿A qué hora juega Universitario vs Palmeiras y dónde ver el partido de Copa Libertadores?

Universitario viajó a Sao Paulo para enfrentar a Palmeiras por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, los ‘cremas’ tienen la dura batalla de remontar el marcador en contra, pues en Lima cayeron goleados 4-0 por el conjunto ‘verde’ y ahora se juegan su clasificación a los cuartos de final.

Los dirigidos de Jorge Fossati empataron en el torneo local el último fin de semana y este jueves se miden con Palmeiras en el Allianz Parque. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido de octavos de final en Sao Paulo.

¿A QUÉ HORA JUEGA UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS?

El partido entre Universitario vs Palmeiras está programado para este jueves 21 de agosto a las 7:30 pm (horario peruano) y 9:30 pm (horario brasileño). Varios hinchas ‘merengues’ viajaron al país de la samba para seguir a su equipo en el torneo internacional.

¿DÓNDE VER EL UNIVERSITARIO VS PALMEIRAS?

Para ver el partido de Universitario vs Palmeiras, deberás sintonizar la señal de ESPN y Disney Plus, asimismo, podrás seguir las incidencias del partido en la web de Latina Noticias y el canal de Youtube y redes sociales de Latina Deportes.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7