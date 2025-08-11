¿A qué hora y dónde ver Universitario vs Palmeiras por octavos de final de Copa Libertadores?

Universitario de Deportes recibe a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Los cremas irán por un nuevo triunfo en el torneo internacional en el Estadio Monumental de Ate.

La U viene de vencer de local 1-0 a Sport Boys por el Torneo Clausura, resultado que lo mantiene en el segundo lugar del campeonato con 13 puntos. Y en la Copa Libertadores llegan de una histórica fase de grupos en la que terminaron como segundos tras igualar en Argentina 1-1 con River Plate.

En tanto, el cuadro brasileño viene de vencer de local 2-1 a Ceará por el Brasileirao. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Universitario vs. Palmeiras a desarrollarse en el Estadio Monumental.

¿A QUÉ HORA JUEGA UNIVERSITARIO VS. PALMEIRAS?

Universitario y Palmeiras se enfrentan este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental Siles de Ate a partir de la 7:30 de la noche. Los hinchas cremas asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER UNIVERSITARIO VS. PALMEIRAS?

El partido entre Universitario y Palmeiras va por la señal exclusiva de ESPN 5 yDisney Plus. Dicho canal de cable transmitirá el encuentro, incluyendo la previa. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

