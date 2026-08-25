Administrador de la U anuncia acciones legales tras medida cautelar a favor de Gremco

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, comunicó mediante sus redes sociales una serie de acciones judiciales frente a una reciente medida cautelar que perjudicaría al club crema.

El representante de la institución merengue denunció públicamente al juez Edwin Bautista Dipas, acusándolo de haber emitido fallos favorables para la empresa Gremco antes de abandonar su despacho. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Franco Velazco calificó estas maniobras como actos de corrupción orientados a desestabilizar a la institución.

Respuesta legal de la administración de Universitario

Para defender el patrimonio y la estabilidad del equipo, la directiva de Universitario de Deportes ejecutó tres acciones concretas, de acuerdo a lo señalado por Franco Velazco:

Queja formal ante la JNJ: Interpuesta en la Junta Nacional de Justicia contra el juez Edwin Bautista Dipas .

Denuncia por prevaricato: Presentada en la fiscalía superior contra el juez y la especialista legal Romy Elsa Salas Rojas .

Demanda por fraude procesal: Dirigida específicamente contra los representantes vinculados a Gremco Corp.

Postura ante Indecopi y Ley 32113

En el ámbito económico, Franco Velazco confirmó el envío de un documento oficial a Indecopi. El escrito argumenta que la medida cautelar resulta inejecutable, ya que el club se encuentra amparado bajo el marco de la reciente Ley 32113.

Gracias a este respaldo normativo, Universitario de Deportes continuará abonando regularmente las cuotas de su plan de viabilidad validado por la Sunat. Finalmente, desde Ate exhortaron a la hinchada a mantenerse unida frente a lo que consideran intentos externos de vulnerar el actual éxito deportivo y financiero del equipo.

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