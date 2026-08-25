SBS dispone medidas para flexibilizar pago de créditos en medio del Fenómeno El Niño

Ante circunstancias excepcionales y temporales, como el Fenómeno El Niño, que pueden afectar transitoriamente la capacidad de pago de compañías y personas naturales con buen comportamiento crediticio, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que las empresas del sistema financiero están facultadas para modificar las condiciones originales de los contratos, adecuándolas a los nuevos flujos de ingresos esperados del deudor.

La SBS, mediante oficio múltiple enviado a las entidades financieras, ha establecido disposiciones que buscan brindar flexibilidad temporal a los deudores que puedan enfrentar dificultades para pagar sus créditos, permitiendo modificar sus cronogramas de pago, sin afectar su calificación crediticia.

Estas modificaciones contractuales no serán consideradas refinanciaciones, siempre que respondan a eventos excepcionales y temporales, no deriven de un deterioro permanente de la capacidad de pago y cumplan con los criterios y condiciones establecidos en el referido oficio.

Entre dichos criterios se consideran la evaluación individual del deudor, su clasificación de riesgo —Normal o Con Problemas Potenciales—, el número máximo de días de atraso del crédito, los límites aplicables a la extensión del plazo original y el número de reprogramaciones, entre otros aspectos, diferenciando su aplicación según se trate de créditos minoristas o no minoristas.

“Como parte de las coordinaciones para la adopción de medidas ante el posible impacto del Fenómeno El Niño, hemos venido trabajando con el Ministerio de la Producción y nos hemos reunido con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y con el equipo técnico del MEF”, dijo Sergio Espinosa, Superintendente de Banca, Seguros y AFP.

En ese sentido, el oficio múltiple incorpora flexibilizaciones adicionales a los criterios antes señalados, orientadas específicamente a atender a los deudores afectados por declaratorias de estado de emergencia regional y sectorial.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ