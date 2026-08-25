ERM: JNE resolverá todas las tachas y exclusiones de candidatos antes del 5 de septiembre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) terminará de evaluar los recursos relacionados con exclusiones y tachas de candidatos antes del sábado 5 de septiembre, indicó el presidente de la entidad, Roberto Burneo. Durante una conferencia de prensa, señaló que el pleno del JNE viene desarrollando audiencias para revisar los recursos presentados en estos casos. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre casos específicos, ya que en algunos de ellos el jurado todavía puede intervenir.

“No nos podemos pronunciar dado que eventualmente podría ser materia de un recurso de apelación”, manifestó. Precisó que dar una explicación de forma anticipada podría comprometer la imparcialidad del organismo ante una eventual evaluación del caso concreto.

CERCA DE 2,000 EXPEDIENTES PENDIENTES

El presidente del JNE también informó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) tienen cerca de 2,000 expedientes pendientes relacionados con candidaturas. Para agilizar su resolución, el organismo amplió el plazo para que estos órganos electorales atendieran los casos hasta el domingo 23 de agosto.

Gracias a esta medida, aproximadamente el 1 % de los expedientes quedó pendiente de resolución, equivalente a unos 60 casos. Burneo destacó que esta medida permitió avanzar de manera significativa en la depuración de las candidaturas antes de la etapa final del proceso electoral.

¿POR QUÉ UN CANDIDATO PUEDE SER EXCLUIDO?

Entre los motivos que pueden llevar a la exclusión de un candidato se encuentra la omisión de antecedentes en la hoja de vida, especialmente cuando se trata de antecedentes de carácter penal. Según el presidente del JNE, existen diferencias entre estos casos y aquellos relacionados con antecedentes civiles.

Algunas situaciones vinculadas a antecedentes civiles pueden corregirse mediante anotaciones marginales. Sin embargo, otros casos pueden dar lugar a procedimientos de exclusión, dependiendo de las circunstancias. Los procesos también pueden iniciarse a partir de una tacha presentada por cualquier ciudadano o como consecuencia de la labor de fiscalización realizada por los JEE en todo el país.

CALENDARIO ELECTORAL

Los debates de las ERM 2026 comenzarán el próximo domingo 13 de septiembre en las distintas regiones del país. Para Lima Metropolitana, las jornadas se realizarán el lunes 21 y el martes 22 de septiembre. A continuación, el cronograma oficial de estos comicios:

4 de septiembre: fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones

5 de septiembre: fecha límite para que las candidaturas queden inscritas

3 de octubre: fecha límite para la exclusión por situación jurídica de candidato

4 de octubre: día de elecciones

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