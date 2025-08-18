Temas
Agustín Lozano es reelegido presidente de la FPF hasta 2030

Agustín Lozano es reelegido presidente de la FPF hasta 2030
Lo último. Este lunes 18 de agosto se realizaron las elecciones presidenciales en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) donde se reeligió una vez más a Agustín Lozano Saavedra como el titular del ente del fútbol. Con 61 votos a favor, 3 en blanco y ninguno en contra, Lozano Saavedra seguirá en Videna hasta el 2030.

Cabe mencionar en un inicio, el proceso iba hasta el 2029, sin embargo, Lozano decidió aumentar un año más para que coincida con los procesos mundialistas. Lozano está acompañado en su Directorio con Alianza Atlético, Liga de Ancash, ADT, UTC, Mannucci, Coopsol, Piratas FC, Liga de Amazonas, Asociación de Futbolistas y Árbitros.

Asimismo, la Junta Directiva está conformada por: Agustín Lozano Saavedra (Presidente), Lander Alemán Valdez (Primer vicepresidente), Luis Alberto Duarte Plata (Segundo vicepresidente), Claudio Vidal Limaylla Pérez (Director), Osías Ramírez Gamarra (Director), Freddy Joaquín Ames Hidalgo (Director), Raúl Alexander Lozano Peralta (Director), Farid Damin Awad Musa (Director), Franklin Ali Chuquizuta Alvarado (Director), Juan Andrés Ricketts Rodríguez (Director) y Gabriela Moreno Marchinares (Director).

La Asamblea de Bases eleccionaria fue conducida por el Comité Electoral integrado por: Luis Barrenechea Saavedra (presidente), Carlos Manuel Zorrilla Flores, Marco Castillo Barattini, Edilberto Marca Huasco y Elizabeth Ascensión Revoredo Mejía.

Asimismo, la FIFA envió como veedores a Bruno Comicholi y Rafael Arias, mientras que como representante de la CONMEBOL participó Julio Lansac.

