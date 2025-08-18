Agustín Lozano es reelegido presidente de la FPF hasta 2030

Asimismo, la Junta Directiva está conformada por: Agustín Lozano Saavedra (Presidente), Lander Alemán Valdez (Primer vicepresidente), Luis Alberto Duarte Plata (Segundo vicepresidente), Claudio Vidal Limaylla Pérez (Director), Osías Ramírez Gamarra (Director), Freddy Joaquín Ames Hidalgo (Director), Raúl Alexander Lozano Peralta (Director), Farid Damin Awad Musa (Director), Franklin Ali Chuquizuta Alvarado (Director), Juan Andrés Ricketts Rodríguez (Director) y Gabriela Moreno Marchinares (Director).
La Asamblea de Bases eleccionaria fue conducida por el Comité Electoral integrado por: Luis Barrenechea Saavedra (presidente), Carlos Manuel Zorrilla Flores, Marco Castillo Barattini, Edilberto Marca Huasco y Elizabeth Ascensión Revoredo Mejía.
Asimismo, la FIFA envió como veedores a Bruno Comicholi y Rafael Arias, mientras que como representante de la CONMEBOL participó Julio Lansac.