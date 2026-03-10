Alianza Lima acusa a Juan Reynoso ante la Comisión Disciplinaria por gestos en Matute

La reciente victoria de Alianza Lima sobre FBC Melgar por la sexta fecha del Torneo Apertura se vio empañada por un tenso cruce entre Juan Reynoso y la tribuna. Pese al ambiente festivo en La Victoria tras el triunfo íntimo, el comportamiento del actual entrenador arequipeño al retirarse del campo generó una indignación inmediata en la directiva blanquiazul.

Según informó el periodista Kevin Pacheco, la institución victoriana presentó un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1. El club acusa al “Cabezón” de realizar gestos ofensivos —específicamente levantando dos dedos en alusión a sus títulos ganados en Matute como jugador y técnico—, lo cual es considerado como una incitación a la hostilidad y falta de respeto hacia la hinchada local.

En el documento presentado, Alianza Lima solicita una sanción mínima de cuatro jornadas para el estratega, argumentando que su accionar pudo alterar el orden público en el Estadio Alejandro Villanueva.

Ahora, la pelota está en la cancha de la Comisión Disciplinaria, que deberá evaluar las pruebas visuales y el informe del delegado para determinar si el estratega nacional recibirá un castigo de oficio.

LA RESPUESTA DE JUAN REYNOSO: “ESTA ES MI CASA”

Fiel a su estilo, Juan Reynoso no esquivó la polémica en conferencia de prensa. El DT minimizó los gestos y aseguró que su intención nunca fue provocar, sino responder a los constantes insultos recibidos desde las gradas.

“El que falta el respeto debe esperar que se lo falten porque está provocando. No me preocupa una sanción porque yo no inicié esto. Matute es mi casa, llegué aquí a los 12 años y soy un agradecido de esta institución”, declaró el entrenador de 58 años.

Reynoso también calificó de “leyendas urbanas” el supuesto rechazo mutuo entre él y el club, aunque admitió que su pasado paso a Universitario de Deportes sigue siendo un tema sensible para un sector de la fanaticada.

