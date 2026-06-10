Jaime Moreno Eustaquio es nuevo presidente ejecutivo de EsSalud: el onceavo titular desde el 2021

El nombramiento de Jaime Moreno Eustaquio como nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, oficializado este miércoles 10 de junio mediante Resolución Suprema N.° 023-2026-TR, lo convierte en el onceavo titular de la institución en asumir desde el inicio del actual Gobierno en el 2021.

Si bien desde el 2021 pasaron por la presidencia de la República Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora José María Balcázar, la inestabilidad institucional también se ha visto reflejada en los constantes cambios de las cabezas de las entidades estatales, como es el caso de EsSalud.

Se debe tener en cuenta que el 3 de junio se dio por concluida la designación de Luis Rosales Pereda como presidente ejecutivo EsSalud y en su lugar se nombró a Juan Vidal Rodríguez Terrones. Pocos días después se nombra a Jaime Moreno Eustaquio.

Este nombramiento tiene el respaldo del presidente de la República, José María Balcázar, y del ministro de Trabajo, Freddy José María Solano, por tratarse del sector encargado de coordinar con el seguro social.

El nuevo presidente ejecutivo de EsSalud inició funciones con una acción estratégica de supervisión del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde se comprometió a fortalecer la institución, priorizando la atención de urgencias en las redes hospitalarias a nivel nacional.

Jaime Moreno Eustaquio posee una especialización en Administración de Salud por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y cuenta con la acreditación de gerente público por SERVIR. Anteriormente, lideró las gerencias nacionales de Control, Aseguramiento en Salud, y Planeamiento y Calidad dentro de la misma institución.

LOS ONCE PRESIDENTES DE ESSALUD DESDE EL 2021

La siguiente lista muestra los meses y años en los que fueron designados los once presidentes ejecutivos de EsSalud desde el ingreso del último Gobierno elegido por voto popular en julio del 2021. El primer nombramiento se da en agosto del 2021 con Mario Carhuapoma Yance, quien solo duró seis meses en el cargo hasta la llegada de Gino Dávila Herrera, quien sólo se mantuvo en el cargo por tres meses.

Jaime Moreno Eustaquio (designado en junio de 2026)

Juan Vidal Rodríguez Terrones (designado en junio de 2026).

Luis Rosales Pereda: (designado en marzo de 2026)

Segundo Cecilio Acho Mego: (designado en marzo de 2025)

María Elena Aguilar del Águila: (designada a finales de 2023)

Rosa Gutiérrez Palomino: (designada en julio de 2023)

César Linares Montes: (designado en julio de 2023)

Aurelio Orellana Vicuña: (designado en agosto de 2022)

Alegre Raúl Fonseca Espinoza: (designado en marzo de 2022)

Gino Dávila Herrera: (designado en enero de 2022)

Mario Carhuapoma Yance: (designado en agosto de 2021)

PUNTO FINAL REVELÓ DENUNCIAS CONTRA JAIME MORENO EUSTAQUIO

La designación de Jaime Moreno Eustaquio ocurre meses después de que una investigación de Punto Final revelara una serie de presuntas irregularidades durante su gestión como gerente de la Red Prestacional Sabogal de EsSalud. El reportaje de febrero de 2026 mostró una severa crisis en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, donde pacientes denunciaban el desabastecimiento de medicamentos y la falta de operatividad de equipos médicos.

La investigación también advirtió que, mientras persistían las carencias de medicinas e insumos para cirugías, se destinaron recursos para remodelaciones administrativas y trabajos de infraestructura. Tras la difusión del reportaje, la Contraloría intervino el hospital y la Fiscalía Anticorrupción del Callao recibió una denuncia contra Moreno Eustaquio por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos y en procesos de contratación.

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