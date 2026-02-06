Alianza Lima dio importante anuncio sobre la situación de Miguel Trauco y Sergio Peña

Alianza Lima anunció, a través de sus redes sociales, que los jugadores Sergio Peña y Miguel Trauco dejaron de pertenecer al club blanquiazul. Como se recuerda, esos dos futbolistas, junto a Carlos Zambrano, fueron denunciados por un presunto abuso sexual contra una mujer en Uruguay.

La oficialización de la desvinculación de ambos jugadores se da horas después de que se conociera que Sergio Peña se convirtió en el nuevo fichaje del Sakaryaspor, club que milita en la segunda división de Turquía. Esta noticia había sido confirmada por el equipo turco mediantes sus redes sociales.

Hace unas semanas, desde Argentina se dio a conocer la noticia del presunto abuso sexual por el que fueron denunciados Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. En cuestión de horas, Alianza Lima tomó la decisión de apartarlos indefinidamente. Si bien los tres jugadores han negado haber cometido algún delito, las investigaciones por lo ocurrido continúan.

Hasta el momento se desconoce dónde continuará su carrera profesional Miguel Trauco, pero su salida de Alianza Lima ya es un hecho. En cambio, no se sabe nada sobre la situación de Carlos Zambrano.

