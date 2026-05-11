Héctor Cúper es anunciado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes

El argentino Héctor Cúper, de 70 años de edad, fue anunciado por Universitario de Deportes, en sus diversas redes sociales, como nuevo DT del cuadro crema. “Entrenador de amplia trayectoria a nivel mundial”, señala el mensaje de la U.

El estratega, con pasado en clubes europeos, llega para afrontar con los cremas lo que resta de la actual temporada de la Liga 1, así como la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su arribo a Ate se produce tras la salida de Javier Rabanal y un interinato de Jorge ‘Coco’ Araujo.

Como entrenador, Héctor Cúper dirigió al Huracán y Lanús de su natal Argentina. Luego dio el salto a Europa, donde comandó desde el banquillo a clubes como Mallorca, Valencia, Inter de Milán, Real Betis, Parma y Racing de Santander.

Por si fuera poco, fue entrenador de las selecciones de Egipto (logrando la clasificación al Mundial 2018), Uzbekistán, República del Congo y Siria.

Como DT, además de su paso mundialista con Egipto, Héctor Cúper se consagró campeón en tres oportunidades: ganó la Copa Conmebol con Lanús (1996) y la Supercopa de España con Mallorca (1998) y con Valencia (1999).

Finalmente, se recuerda que durante dos años consecutivos fue subcampeón de la Champions League con el Valencia. Cayó 0-3 con Real Madrid en el 2000 y en tanda de penales ante Bayern Munich el 2001.

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