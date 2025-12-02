Alianza Lima: Esto dijo Hernán Barcos tras anotarle a Cristal por los Playoffs

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, de quien se ha hecho público que dejará de formar parte del plantel blanquiazul por decisión de la dirigencia del club, tuvo unas emotivas palabras al final del encuentro en el que marcó un gol para el empate 1-1 frente a Sporting Cristal por el partido de ida de los Playoffs de la Liga 1.

“Estoy feliz por el gol, por el empate. Creo que fue un resultado justo. Los dos equipos hicimos un buen partido. Por lo menos llegamos a un empate y con la llave abierta a casa. Han sido días duros, pero lo afronto con el profesionalismo de siempre, con la tranquilidad de que dejé todo y que voy a dejar todo. Yo soy Alianza para toda la vida, no importa cuándo deje de jugar acá”, remarcó.

Sobre sus compañeros señaló: “Ellos saben la semana que yo vengo pasando, pero también saben que soy un profesional, que entrené todos los días, que no voy a bajar los brazos hasta el último día. Así que estoy feliz por mí y por ellos, que saben que acá tienen un hermano, un amigo para seguir trabajando y conseguir ser Perú 2″.

Y con respecto al abrazo con el DT Néstor ‘Pipo’ Gorosito, Hernán Barcos dijo que: “Fue importante porque él también está pasando un momento difícil, familiar y deportivo. Él me dijo que me va a bancar hasta el final, que no cambia nada para él ni para mí. Yo le dije que confíe en mí, que juntos vamos a salvar esto, y creo que por eso lo fui a saludar”.

