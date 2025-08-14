Alianza Lima igualó histórico récord con triunfo ante U. Católica: aquí todos los detalles

Alianza Lima consiguió un triunfo en la Copa Sudamericana 2025 al derrotar 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en Matute, con un doblete de Alan Cantero. El resultado, además de darle ventaja en los octavos de final, también le permitió igualar un récord que no alcanzaba desde 1978.

La Conmebol destacó en sus redes sociales que el cuadro íntimo llegó a seis victorias en una misma temporada en torneos internacionales, una marca que se mantenía intacta por casi cinco décadas. “¿Impensable? No para Alianza Lima”, publicó el torneo en su cuenta oficial.

En esta campaña, las seis victorias se dividen entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En las tres primeras fases de la Libertadores, Alianza Lima superó a Nacional (3-1), Boca Juniors (1-0) y Deportes Iquique (2-1). Luego, en la fase de grupos venció 3-2 a Talleres de Córdoba. Y ya en la Sudamericana, derrotó 2-0 a Gremio y repitió marcador ante Universidad Católica.

Con esta racha, el equipo blanquiazul mantiene intactas sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y romper definitivamente este histórico récord.

VIDEO RECOMENDADO