Alianza Lima vs. 2 de Mayo: fecha, hora y dónde ver el partido de ida por Copa Libertadores

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: fecha, hora y dónde ver el partido de ida por Copa Libertadores
Felipe Morales
Alianza Lima visita a 2 de Mayo en partido de ida válido por la primera fase de la Copa Libertadores. Los blanquiazules irán por su primer triunfo del campeonato este miércoles 4 de febrero en el Estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en Paraguay.

Los blanquiazules vienen de conseguir un importante triunfo 2-1 de visita sobre Sport Huancayo, en choque por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1. Para Alianza Lima marcaron Paolo Guerrero de disparo penal y Alan Cantero de tiro libre sobre la hora del cotejo.

En tanto, 2 de Mayo viene de caer goleado 1-5 en su visita al Nacional. El tanto del rival de los íntimos lo marcó Rodrigo Ruiz Díaz. El cuadro paraguayo viene penúltimo del torneo de su país con apenas 1 punto en tres jornadas disputadas.

¿A QUÉ HORA JUEGA 2 DE MAYO VS. ALIANZA LIMA?

2 de Mayo y Alianza Lima se enfrentan este miércoles 4 de febrero en el Estadio Río Parapití a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). Los hinchas paraguayos y blanquiazules asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER 2 DE MAYO VS. ALIANZA LIMA?

El partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima va por las señales de ESPN, Fox Sports y Bein Sports (Estados Unidos). Además, vía streaming, se podrá apreciar por Disney+. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

