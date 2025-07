Alianza Lima vs. Gremio: cuándo, a qué hora juegan y dónde ver por Copa Sudamericana

Alianza Lima vs. Gremio | El cuadro blanquiazul recibirá en el estadio Alejandro Villanueva a Gremio de Porto Alegre por los play-offs de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por ‘Pipo’ Gorosito buscará dar el golpe y avanzar en el torneo continental. Sin embargo, al frente estará un conjunto brasileño que intentará reivindicarse ante su hinchada, tras no haber clasificado a octavos como líder de su grupo.

El conjunto de La Victoria llega a este partido luego de culminar el Torneo Apertura en el segundo lugar, a solo dos puntos de su eterno rival, Universitario de Deportes.

Una noticia alentadora para Alianza Lima es que podrá contar con sus flamantes refuerzos para el duelo ante Gremio: Alessandro Burlamaqui, Josué Estrada, Sergio Peña y Gaspar Gentile estarán disponibles, y se espera que le den un impulso adicional al equipo, aportando experiencia, dinamismo y soluciones en el campo.

En tanto, Gremio de Porto Alegre afronta este compromiso tras una dura derrota por 4-1 ante Cruzeiro, un resultado que refleja el difícil momento que vive en el inicio del Brasileirao. El conjunto tricolor no ha logrado consolidar su rendimiento en las primeras jornadas del campeonato brasileño.

Actualmente, los pupilos de Renato Gaúcho se ubica en el puesto 12 de la tabla, con 16 puntos, a 11 unidades del líder Flamengo. Este irregular arranque ha generado preocupación en su hinchada, que espera una pronta recuperación en las próximas fechas.

Los equipos que se impongan en esta llave obtendrán su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana y medirá fuerzas ante la Universidad Católica de Ecuador.

¿CUÁNDO JUEGA ALIANZA LIMA VS. GREMIO?

El partido de ida por los play-offs de la Copa Sudamericana 2025 se jugará este miércoles 16 de julio de 2025 en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA VS. GREMIO?

La pelota rodará desde las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS GREMIO?

El partido entre Alianza Lima vs. Gremio será transmitido por los siguientes canales internacionales: ESPN, DIRECTV Sports, Tigo y Unitel, así como live streaming vía DIRECTV Go y Disney Plus.

¿CUÁNDO SERÁ LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA?

Por otro lado, cabe destacar que la gran final de la vigésima cuarta edición del certamen continental se celebrará el 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ciudad que, por primera vez, será escenario del encuentro decisivo del campeonato.