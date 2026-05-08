Partidos de hoy, viernes 8 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 8 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | UTC vs FC Cajamarca – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Levante vs Osasuna – ESPN 2, Disney+
- Serie A – Italia
1:45 p.m. | Torino vs Sassuolo – Disney+
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. | Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt – ESPN 5, Disney+
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | Lens vs Nantes – Disney+
- Copa Argentina
7:10 p.m. | Banfield vs San Martín de Tucumán – TyC Sports