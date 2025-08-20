Alianza Lima en cuartos de la Sudamericana: ¿cuándo y con quién juegan?

Alianza Lima está en cuartos de final de la Copa Sudamericana, pues el conjunto ‘grone’ venció 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador en el estadio Olímpico de Atahualpa y clasificó a la siguiente ronda del torneo internacional.

Los ‘blanquiazules’ ganaron 4-1 en el marcador global y deberán prepararse para la siguiente jornada, asimismo, ya deben ir pensando en su siguiente rival, sin embargo, aún no se conoce. Y es que el contrincante de los ‘grones’ saldrá del Independiente de Avellaneda vs U. de Chile pero el partido fue suspendido.

Y es que el juego entre Independiente y la U de Chile se suspendió debido a los incidentes en las tribunas con los hinchas. Es decir, Alianza Lima deberá esperar para conocer a su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿CUÁNDO SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA SUDAMERICANA?

Según el calendario de la Conmebol, los cuartos de final de la Copa Sudamericana se juegan en la última semana de septiembre. Asimismo, los ‘grones’ empiezan jugando en Matute y terminan de visita.

Cabe mencionar que el marcador global del Independiente de Avellaneda y U de Chile está a favor del conjunto chileno, pues van ganando 2-1.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7