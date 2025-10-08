Alianza Lima y el sentido mensaje tras fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El técnico argentino Miguel Ángel Russo falleció este miércoles en Argentina luego de una larga lucha contra el cáncer, pues en los últimos meses padeció de varias enfermedades y finalmente terminó internado en su casa junto a su familia donde finalmente murió.

Tras su triste partida, Alianza Lima se pronunció al respecto y envió un sentido mensaje en sus cuentas oficiales, pues como se recuerda, el DT argentino se puso el buzo ‘blanquiazul’ en el año 2019 cuando los ‘grones’ tenían que jugar el torneo peruano y la Copa Libertadores.

El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019. ¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo! 🕊️ pic.twitter.com/Juce6a89DN — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 8, 2025

“El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019. ¡Q.E.P.D. Miguel Ángel! “, escribieron desde las cuentas oficiales del cuadro victoriano.

Cabe mencionar que el argentino ha recibido decenas de condolencias de parte de los clubes donde dirigió y también de futbolistas que tuvo a cargo. Asimismo, se conoció que Boca Juniors ofreció La Bombonera para el velatorio de su DT.

