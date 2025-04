André Carrillo sorprende con opinión sobre el paso de Jorge Fossati como DT en Perú

André Carrillo, figura de la selección peruana, ofreció su perspectiva sobre el reciente paso de Jorge Fossati a cargo de la Blanquirroja. En declaraciones al programa Cobertura Perú, la ‘Culebra’ reflexionó sobre la campaña del entrenador uruguayo, que contrastó con su exitoso paso por Universitario de Deportes en 2023.

Según Carrillo, si bien la relación de Fossati con los jugadores fue positiva, el sistema de juego implementado, podría haber sido un factor clave en la falta de resultados.

“ La relación con el profesor fue muy buena con nosotros. Él nos daba súper confianza, pero habían cositas que no entraban con los jugadores. No sabía bien explicarlo, probablemente puede ser por el sistema, a lo mejor”, manifestó el experimentado extremo.

Carrillo profundizó en las sensaciones del plantel durante la gestión de Fossati: “Eran otras ideas, la gente no estaba contenta. Eran cosas que nosotros sentíamos dentro. No estábamos muy contentos y no por el entrenador, sino que no sé qué pasaba. Era una vibra rara dentro de la zona de jugadores que no estaba fluyendo”.

El jugador de 33 años también se refirió a la etapa anterior de Juan Reynoso al mando de la selección: “Igual que con Juan Reynoso. Con nosotros estaba súper bien, es un muy buen entrenador. La relación que tenía con nosotros era increíble”.