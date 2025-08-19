Así queda la tabla de posiciones con Universitario, Alianza Lima y Cristal con la salida de Binacional

Este martes, la Sala Penal de Puno revocó la medida cautelar que permitía a Binacional jugar en la Liga 1 2025 por lo que ahora ha quedado deshabilitado de seguir jugando en el campeonato peruano por lo que habrá una serie de cambios en el torneo.

La primera modificación en la Liga 1 – 2025 es que la tabla de posiciones se modificará, pues han habido equipos que ya jugaron con el ‘Poderoso del Sur’ y tras la salida del equipo, hay puntos por descontar. Cabe mencionar que los puntos solo se descontarán en el Torneo Clausura ya que así lo indica el reglamento del campeonato.

ASÍ QUEDA LA TABLA DEL CLAUSURA CON LA SALIDA DE BINACIONAL

Con la salida de Binacional del torneo peruano, Universitario es el nuevo líder del Torneo Clausura. Conoce como queda la tabla del campeonato:

Universitario – 14 puntos Sporting Cristal – 13 puntos Cusco FC – 12 puntos Deportivo Garcilaso – 12 puntos Alianza Lima – 11 puntos Sport Huancayo – 8 puntos Melgar – 8 puntos Alianza Atlético – 6 puntos Los Chankas – 5 puntos ADT – 6 puntos Cienciano – 5 puntos Juan Pablo II – 5 puntos Comerciantes Unidos – 5 puntos Atlético Grau – 4 puntos Alianza Universidad – 4 puntos Ayacucho FC – 4 puntos Sport Boys – 4 puntos UTC – 2 puntos

Los equipos que empataron con Binacional que son UTC y Juan Pablo II, también sufrirán la resta del punto que ganaron en sus partidos. Así como la tabla del Torneo Clausura se ha visto afectada con el descenso de Binacional, la tabla acumulada también presentará cambios.

ASÍ QUEDA LA TABLA ACUMULADA CON LA SALIDA DE BINACIONAL

Universitario – 53 puntos Alianza Lima – 48 puntos Cusco FC – 47 puntos Sportng Cristal – 45 puntos Alianza Atlético – 40 puntos Deportivo Garcilaso – 39 puntos Melgar – 39 puntos Sport Huancayo – 38 puntos ADT – 30 puntos Los Chankas – 29 puntos Cienciano – 28 puntos Atlético Grau – 27 puntos Sport Boys – 24 puntos Juan Pablo II – 24 puntos Ayacucho FC – 19 puntos UTC – 19 puntos Comerciantes Unidos – 16 puntos Alianza Universidad – 15 puntos

Finalmente, a partir de este momento, los equipos procederán a descansar dos fecha debido a la salida de Binacional del campeonato peruano.

