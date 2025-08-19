Así queda la tabla de posiciones con Universitario, Alianza Lima y Cristal con la salida de Binacional
Este martes, la Sala Penal de Puno revocó la medida cautelar que permitía a Binacional jugar en la Liga 1 2025 por lo que ahora ha quedado deshabilitado de seguir jugando en el campeonato peruano por lo que habrá una serie de cambios en el torneo.
La primera modificación en la Liga 1 – 2025 es que la tabla de posiciones se modificará, pues han habido equipos que ya jugaron con el ‘Poderoso del Sur’ y tras la salida del equipo, hay puntos por descontar. Cabe mencionar que los puntos solo se descontarán en el Torneo Clausura ya que así lo indica el reglamento del campeonato.
ASÍ QUEDA LA TABLA DEL CLAUSURA CON LA SALIDA DE BINACIONAL
Con la salida de Binacional del torneo peruano, Universitario es el nuevo líder del Torneo Clausura. Conoce como queda la tabla del campeonato:
- Universitario – 14 puntos
- Sporting Cristal – 13 puntos
- Cusco FC – 12 puntos
- Deportivo Garcilaso – 12 puntos
- Alianza Lima – 11 puntos
- Sport Huancayo – 8 puntos
- Melgar – 8 puntos
- Alianza Atlético – 6 puntos
- Los Chankas – 5 puntos
- ADT – 6 puntos
- Cienciano – 5 puntos
- Juan Pablo II – 5 puntos
- Comerciantes Unidos – 5 puntos
- Atlético Grau – 4 puntos
- Alianza Universidad – 4 puntos
- Ayacucho FC – 4 puntos
- Sport Boys – 4 puntos
- UTC – 2 puntos
Los equipos que empataron con Binacional que son UTC y Juan Pablo II, también sufrirán la resta del punto que ganaron en sus partidos. Así como la tabla del Torneo Clausura se ha visto afectada con el descenso de Binacional, la tabla acumulada también presentará cambios.
ASÍ QUEDA LA TABLA ACUMULADA CON LA SALIDA DE BINACIONAL
- Universitario – 53 puntos
- Alianza Lima – 48 puntos
- Cusco FC – 47 puntos
- Sportng Cristal – 45 puntos
- Alianza Atlético – 40 puntos
- Deportivo Garcilaso – 39 puntos
- Melgar – 39 puntos
- Sport Huancayo – 38 puntos
- ADT – 30 puntos
- Los Chankas – 29 puntos
- Cienciano – 28 puntos
- Atlético Grau – 27 puntos
- Sport Boys – 24 puntos
- Juan Pablo II – 24 puntos
- Ayacucho FC – 19 puntos
- UTC – 19 puntos
- Comerciantes Unidos – 16 puntos
- Alianza Universidad – 15 puntos
Finalmente, a partir de este momento, los equipos procederán a descansar dos fecha debido a la salida de Binacional del campeonato peruano.