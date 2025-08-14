Así reaccionó la prensa brasileña ante la goleada de Palmeiras sobre Universitario

Universitario de Deportes cayó goleado 0-4 ante Palmeiras en partido de ida válido por los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputó en el Estadio Monumental de Ate. Esto no pasó desapercibido para la prensa brasileña que informó en sus respectivos portales sobre este resultado.

Los dirigidos por Jorge Fossati cayeron sin atenuantes con goles de Gustavo Gómez a los 7 minutos, José Manuel López a los 12 y 75, y Vitor Roque a los 30. Los cremas terminaron con diez jugadores por expulsión del defensor William Riveros a lo 53 minutos.

El partido de vuelta entre Universitario y Palmeiras se desarrollará el jueves 21 de agosto en el Estadio Allianz Parque, en Sao Paulo, Brasil.

