Muere el ‘Pelé palestino’: seleccionado nacional falleció tras ataque israelí en Gaza

Suleiman Al-Obeid, exfutbolista de la selección de Palestina y una de las figuras más destacadas del balompié en aquel país, falleció a los 38 años tras ser alcanzado por disparos durante un bombardeo israelí en el sur de la Franja de Gaza. El ataque ocurrió mientras esperaba asistencia humanitaria, en un contexto de creciente emergencia para la población civil.

Apodado el “Pelé palestino” por su talento y liderazgo en el campo, Al-Obeid disputó 23 partidos oficiales con la camiseta de su selección. Su legado lo convirtió en un referente del deporte en Palestina y en una inspiración para las nuevas generaciones.

La Asociación Palestina de Fútbol confirmó su muerte mediante un comunicado en el que lamentaron profundamente la pérdida. “Expresamos nuestro profundo dolor por la partida de un jugador que representó con orgullo a Palestina”, señala el mensaje oficial.

The former Palestine national team player, Suleiman Al-Obaid, was killed in an Israeli strike targeting civilians waiting for humanitarian aid in the southern Gaza Strip.https://t.co/BWTmJThzeC pic.twitter.com/3qrIMksO2H — Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 6, 2025

Suleiman Al-Obeid era conocido por su velocidad explosiva, su desequilibrio por las bandas y su instinto goleador. Su talento lo convirtió en uno de los jugadores más destacados del fútbol palestino, dejando huella tanto en la selección nacional como en los clubes donde jugó. Tras cinco temporadas en la Premier League de Cisjordania, regresó a Gaza en 2025 para reencontrarse con sus raíces y con su comunidad.

Entre sus mayores logros destaca la conquista de la Bota de Oro en tres temporadas consecutivas. En 2015/16 marcó 17 goles con Gaza Al-Riyadi; en 2016/17 anotó 15; y en 2017/18, ya con el club de su ciudad natal, Khadamat Al-Shate’, firmó 12 tantos. Su legado perdura como un símbolo de esfuerzo, pasión y resistencia dentro y fuera del campo.

NO PARAN LAS MUERTES

Suleiman Al-Obeid se convirtió en el tercer futbolista palestino asesinado por fuerzas israelíes en el contexto del actual conflicto. Antes que él, Mouyin Al-Maghribi y Mohammed Barakat perdieron la vida en enero y marzo de 2024, respectivamente.

Con estas muertes, más del 1 % de los futbolistas que han integrado la selección nacional de Palestina han fallecido como consecuencia directa del conflicto armado, según cifras oficiales de la Federación Palestina de Fútbol.

