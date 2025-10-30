Atlético Mineiro vs. Lanús: fecha y hora de la final de Copa Sudamericana

Atlético Mineiro y Lanús se enfrentarán en la gran final de la Copa Sudamericana 2025. Brasileños y argentinos irán por la consagración en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Atlético Mineiro llegó a la final de la Copa Sudamericana al vencer de local 3-1 a Independiente del Valle, resultado que le permitió imponerse por un global de 4-2, teniendo en cuenta que en el choque de ida ambas escuadras habían empatado 1-1.

En tanto, Lanús clasificó al partido definitivo del campeonato al imponerse de local 1-0 a la U. de Chile, lo que le posibilitó imponerse por un global de 3-2 considerando que en el cotejo de ida ambos equipos igualaron 2-2. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles de la gran final Atlético Mineiro vs. Lanús a desarrollarse en Asunción.

¿FECHA Y HORA DEL ATLÉTICO MINEIRO VS. LANÚS?

Atlético Mineiro y Lanús se enfrentarán por la final de la Copa Sudamericana el sábado 22 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay) en un horario por defninir, aunque se vocea que el encuentro iniciaría a las 3:00 de la tarde. Los hinchas brasileños y argentinos asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ATLÉTICO MINEIRO VS. LANÚS?

El partido entre Atlético Mineiro y Lanús va por las señales exclusivas de ESPN y Disney+. Dicho canales de cable y streaming transmitirán el encuentro, incluyendo la previa. Además, podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

VIDEO RECOMENDADO