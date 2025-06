Boca Juniors es eliminado del Mundial de Clubes y estallan los memes

Este martes 24 de junio se produjo un hecho inesperado para muchos en el Mundial de Clubes: Boca Juniors quedó eliminado en fase de grupos. Si bien su encuentro ante Auckland City se retrasó por temas climatológicos, se quedó sin chances matemáticas de superar la etapa debido al triunfo de Benfica 1-0 sobre Bayern Munich.

Otro hecho que desató la ola de memes es que, pese a que Boca Juniors necesitaba una goleada para intentar superar la fase de grupos, su encuentro ante los neozelandeses terminó en un empate de 1-1.

Boca Juniors adelantó con autogol de Nathan Kyle Garrow a los 26 minutos. El tanto de la igualdad lo marcó Christian Gray, un futbolista que trabaja como profesor en una escuela. Y es que la mayoría de los jugadores del Auckland City tienen otras profesiones para poder subsistir.

El Grupo C del Mundial de Clubes terminó siendo liderado por Benfica con 7 puntos. Segundo, y también clasificado a octavos de final, quedó Bayern Munich con 6 unidades. En tanto, quedaron eliminados Boca Juniors y Auckland City con 2 y 1 punto, respectivamente.

Boca Juniors need to do this after Auckland City scored against them. pic.twitter.com/hlpd5smQKN

— Troll Football (@TrollFootball) June 24, 2025