Carlos Zambrano seguirá sancionado por expulsión: FPF respondió a reclamo de Alianza Lima

Este martes, Alianza Lima enfrenta a Sporting Cristal por el play off de ida de la Liga 1 con el objetivo de conseguir la mejor ubicación en la tabla de posiciones y clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Previo a este encuentro, el equipo victoriano había presentado un reclamo a la Comisión Disciplinaria de la FPF por la expulsión que sufrió Carlos Zambrano en la última fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la FPF (CD-FPF) declaró infundado el reclamo de los ‘grones’ por lo que el ‘Kaiser’ seguirá sancionado y no jugará los play offs.

“Se declara infundado el reclamo interpuesto por el Club Alianza Lima contra la decisión arbitral del señor Julio Quiroz Carrillo”, indicaron en la resolución. Cabe mencionar que este martes se juega el primer play off de la Liga 1, pues el encuentro está programado para las 8 de la noche en el estadio Nacional con Sporting Cristal de local.

