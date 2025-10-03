Christian Cueva, Alfonso Barco y jugadores de Emelec no entrenan ni concentran por falta de pagos

Los futbolistas peruanos, Christian Cueva y Alfonso Barco no la pasan bien en Emelec, pues el equipo ecuatoriano no les pagó a tiempo por lo que los jugadores decidieron protestar públicamente y no entrenar con el equipo de cara al partido del fin de semana por la Serie A de Ecuador.

Y es que los futbolistas indicaron que el club les debe varios meses de trabajo por lo que ahora decidieron ponerle un alto a sus entrenamientos para protestar. Si bien el video grabado y subido a redes sociales sorprendió a muchos, el presidente del club indicó que ya se hizo el pago correspondiente y que solo se trataba de un mes de retraso.

A este paso, si va a ser verdad que Emelec va a desaparecer, mamita esto es un papelon 🗞️: @SteffanoDu pic.twitter.com/aAPQQd0CAv — MrDOWN (@MrDOWNSIDER) October 2, 2025

Las afirmaciones del presidente del club, Jorge Guzmán, molestaron a los jugadores quienes calificaron el acto como una falta de respeto, además, volvieron a tomar una nueva medida de protesta. Pues este fin de semana no concentrarán de cara al partido del fin de semana frente a Deportivo Cuenca.

Pues luego del último entrenamiento de Emelec, los futbolistas del ‘Bombillo’ decidieron no concentrar para el partido de este sábado a las 4:30 de la tarde (horario peruano y ecuatoriano) en el estadio Gerge Capwell de Guayaquil.

