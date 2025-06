Christian Cueva se queda sin DT en Emelec: técnico fue despedido por Whatsapp

Ambiente tenso en Guayaquil. El club Emelec de Christian Cueva se quedó sin técnico, pues el DT Jorge Célico fue despedido luego del empate que tuvo el equipo frente a Delfín por la serie A de Ecuador.

Si bien Emelec emitió un comunicado este viernes, el DT argentino-ecuatoriano comentó que ya había sido despedido, pues el presidente del club le avisó del tema por Whatsapp.

“Me enteré anoche, increíblemente por chat. A las 23:30 me escribió el presidente del club (Jorge Guzmán) diciendo que ya no me presente y que mi cargo estaba a disposición. Fue vía WhatsApp. Es realmente vergonzoso”, contó Célico a Mundo Deportivo.

De esta manera, Christian Cueva se queda sin entrenador en Emelec. El atacante peruano debutó hace unos días y anotó un gol con la camiseta ‘azul’, esto tras dejar a Cienciano del Cusco.

